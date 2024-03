La Nazione: “Pisa verso il Palermo: grande attesa per il rientro di Tramoni”

L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sulla preparazione del Pisa in vista della sfida contro il Palermo.

Ieri si è chiusa la settimana dei nerazzurri, con un ultimo allenamento sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado per una seduta tecnico-tattica che ha concluso il programma settimanale. La squadra riprenderà gli allenamenti martedì per preparare la sfida contro il Palermo a Pasquetta, lunedì 1 aprile.

Da monitorare ancora la condizioni di Ernesto Torregrossa, che non è sceso in campo nell’amichevole di giovedì, così come di Marco D’Alessandro, rimasto a riposo. Grande attesa invece per il rientro di Matteo Tramoni, già in rete in partitella e in amichevole. Rimandato l’esordio di Lorenzo Lucca, in prestito con l’Udinese, in nazionale. A causa di un risentimento muscolare il giocatore è tornato a casa. Dando uno sguardo agli avversari ieri il Palermo è sceso in campo contro il Lommel, squadra calcistica della seconda serie belga, di fronte a circa 4000 spettatori.

Per Eugenio Corini un test per la tenuta mentale e fisica della squadra. Nelle ultime cinque partite infatti i rosanero hanno vinto solo una volta col Lecco, perdendo contro Venezia (in casa 0-3), Ternana (2-3 sempre al Barbera), Brescia (4-2) e pareggiando con la Cremonese. Fuori dai radar ancora Lucioni, il coriaceo difensore assente dal 19 gennaio per una lesione di grado lieve-moderato (1°-2°) della giunzione miotendinea del gemello mediale destro. Per la cronaca Corini ha fatto giocare tutti gli effettivi a disposizione. La sfida col Lommel è terminata 2-1 per i rosanero con gol di Di Francesco al 52’ e di Claudio Gomes al 74’, entrambi frutto di conclusioni a giro. A fine gara ha accorciato le distanze Fatah per i belgi. Nell’ultimo quarto d’ora è subentrato per la squadra di Corini anche Brunori.