Spezia, club di Serie A su Macia e Melissano: area tecnica in bilico

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, Eduardo Macia e Stefano Melissano potrebbero lasciare lo Spezia a fine stagione. Il primo, in scadenza, sembrerebbe vicino a un ritorno alla Fiorentina, squadra in cui ha già lavorato per 4 anni.

Il secondo, invece, è stato avvisato al Ferraris in occasione di Genoa–Lazio, col suo futuro molto vicino alla Serie A. Area tecnica in bilico per lo Spezia, che dovrà probabilmente rivedere il quadro dirigenziale per la prossima stagione.