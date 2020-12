L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle regole anti-Covid in vista del periodo natalizio.

Nuove regole per chi rientra dall’estero, controlli rinforzati per evitare assembramenti e spostamenti vietati. Chi entra in Italia dal 10 dicembre al 15 gennaio e proviene da uno dei Paesi dell’Unione Europea (o Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Regno Unito, Svizzera o Principato di Monaco) dovrà fare un tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti all’arrivo sul territorio nazionale.





Con la riapertura al 75% delle superiori il 7 gennaio dovrà esserci anche un aumento dei tamponi e dei test antigenici rapidi. Per quanto riguarda i negozi, potranno restare aperti fino alle 21 in tutto il Paese. Divieto di apertura per i centri commerciali nei festivi natalizi e nei week end.