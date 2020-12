L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul problema rifiuti a Palermo.

La Rap ha bisogno di ampliare la sesta vasca a Bellolampo e di riutilizzare l’impianto mobile. «Altrimenti non si uscirà dall’emergenza», secondo quanto affermato dal presidente Norata.





Una buona notizia arriva dal fronte dei Comuni del Palermitano, tra cui Carini, Bagheria, Capaci, Casteldaccia, Borgetto – per i quali il dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha trovato soluzioni per smaltire le tonnellate arretrate in alcuni impianti dell’Isola.