L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle vendite boom della marijuana light.

Le vendite a domicilio sono arrivate a far fatturare agli operatori del settore il 220 per cento in più rispetto a fine novembre.





«Probabilmente questi numeri sono dovuti all’incremento di disturbi di ansia, stress, depressione sia negli adulti che in età adolescenziale — dice la psicologa Agnese Di Garbo — c’è una sovraesposizione alle notizie negative, questo conteggio giornaliero dei contagi va a influire sullo stato emotivo. E poi influisce l’assenza di contatto sociale. La fascia 16-20 è quella più colpita, ma anche un 40enne o 50enne che vede mozzata la propria vita lavorativa, fa smartworking e risente del passaggio dall’ufficio all’isolamento in casa ne risente».

«Sono sincero – dice un acquirente anonimo – con gli spacciatori che dovrebbero stare a casa e per evitare di uscire ed essere controllato ho preferito provare con il mercato legale. Certo non fa lo stesso effetto, ma quantomeno è un diversivo in queste giornate vuote».