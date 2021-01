L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul malumore dei tifosi del Palermo.

L’imprenditore Tommaso Dragotto si dice rammaricato: «Vedere la squadra del cuore faticare è un dramma – dice il presidente della Sicily by car – Pensare di conquistare la serie B in queste condizioni è molto difficile, ma a Mirri dico di mantenere le promesse fatte ai tifosi. Quando due anni fa ci incontrammo per discutere l’acquisto della società, gli dissi che sarebbero serviti 15-20 milioni di euro per la promozione in B».





«Rammaricato per non aver rilevato il Palermo? No. Ma se avessimo comprato la società con la cordata del presidente Lotito forse a quest’ora saremmo già in serie B. Però i ragazzi stanno dando l’anima e comunque confido in questa società».