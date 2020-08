L’edizione odierna de “La Repubblica” ha analizzato la situazione relativa agli aiuti promessi dalla Regione Sicilia nei confronti delle imprese. Aiuti che ancora restano in attesa, chiusi nei cassetti.

Il tour operator Dario Ferrante la racconta con una battuta: «La comunicazione di questi ultimi due giorni — dice — descrive l’azione di Musumeci. Tanti annunci, spesso imprecisi, cui non seguono fatti». L’amarezza di Ferrante è quella degli imprenditori siciliani: il miliardo e duecento milioni che secondo il governatore avrebbe dovuto mettere il turbo all’economia dell’Isola è ancora solo sulla carta, perché per erogare i fondi occorre il via libera della commissione Europea e dello Stato: ma Bruxelles e Roma attendono ancora la documentazione da Palermo. Così al palo non ci sono solo i finanziamenti per il turismo: le aziende messe in ginocchio dal lockdown attendono i contributi a fondo perduto, le famiglie i prestiti da 15 mila euro promessi, gli studenti fuori sede i bonus per l’affitto e i Comuni i finanziamenti annunciati per abbassare le tasse locali ai cittadini. Aiuti necessari per affrontare la grande crisi economica post Covid.