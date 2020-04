L’edizione odierna di “Repubblica” parla della “fase 2” dell’emergenza Coronavirus in Sicilia. Secondo il Comune di Palermo – si legge – la Sicilia ha raggiunto il picco di contagi fra il 21 e il 31 Marzo. L’azzeramento dei contagi nell’isola è previsto per il 30 aprile salvo cambiamenti delle condizioni del lockdown che potrebbero portare ad altri sviluppi e la Sicilia può pensare dunque di riaccendere i motori. Non c’è un calendario preciso – spiega il quotidiano -, ma si ripartirebbe il 4 maggio con i cantieri edili, le attività manifatturiere, agricoltura, studi professionali, imprese immobiliari, agenzie di viaggio, commercio all’ingrosso, attività ricettive, biblioteche, musei e siti culturali.