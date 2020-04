L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei genitori che adesso tornano alla carica per ottenere ville e parchi accessibili per i più piccolo e sport individuali per gli adolescenti. Nello Musumeci, nell’ultima ordinanza ha consentito la corsa e la passeggiata in prossimità della propria abitazione, ma non basta. «È il momento di prendere decisioni chiare rispetto ai minori — dice Monica Genovese – per arginare gli effetti devastanti della reclusione sui bambini e i ragazzi. I più piccoli hanno bisogno di una motivazione per uscire di casa. Pur con tutte le cautele che il momento impone, queste motivazioni possono essere i parchi e le ville aperte per i più piccoli e la possibilità di praticare sport all’aria aperta per i più grandi. Non basta, per i minori, la passeggiata attorno al palazzo. Può esserlo per un adulto, ma non per un ragazzino. Già sono stati prvati della motivazione della scuola, delle scadenze, degli esami. Adesso è il momento di restituirgli almeno uno spazio ricreativo fuori dalle quattro mura domestiche».