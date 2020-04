L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei tamponi per il Coronavirus effettuati fra i seimila rientrati dal nord, che hanno evidenziato 39 positivi, e quelli effettuati presso la clinica Villa Maria Eleonora che hanno svelato 22 contagiati. Per quanto riguarda i soggetti rientrati in Sicilia – scrive il quotidiano -, si attendono ancora gli esiti di duemila tamponi. Dei 18mila rientrati in Sicilia dal Nord inoltre, solo un terzo è stato sottoposto a tampone, tanto che circa 14 mila persone censite dalla Regione non possono interrompere l’isolamento senza l’attestato di negatività.