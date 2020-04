L’edizione odierna di “Repubblica” parla di Giulia, la prima persona contagiata dal Coronavirus in Sicilia, che finalmente è guarita. «Sono emozionata, non riesco a trovare le parole giuste», ha detto la turista bergamasca arrivata a Palermo il 21 febbraio e ricoverata tre giorni dopo, «Ci sono stati momenti in cui non riuscivo a vedere la fine: è stata dura. Io mi sentivo bene, ma quel maledetto tampone era sempre positivo». «Gli ho promesso che cucinerò una ricetta che ho scoperto leggendo Montalbano: la pasta ‘ncasciata» – ha dichiarato il marito -. È terminata l’attesa. Adesso è il tempo delle carezze da recuperare, prima di pensare al ritorno nella martoriata Bergamo: «Alla fine, pensando a quello che succede da noi, siamo stati fortunati», prima di stringersi in un abbraccio liberatorio.