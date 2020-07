L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione Coronavirus in Sicilia. Diciotto nuovi casi e quasi tutti legati a focolai locali. Dai farmacisti arriva l’allarme per l’abbassamento della tensione sul fronte della prevenzione: «Dal nostro osservatorio — dice Mario Bilardo, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo — c’è un calo di almeno il 60 per cento nella vendita di mascherine. È possibile che una parte sia dovuta alla diffusione di dispositivi di protezione individuale nei canali della grande distribuzione, ma la sensazione generale, anche da quello che vediamo camminando per strada, è che la gente non stia più attenta come prima al problema».