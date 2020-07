L’edizione odierna di “repubblica” parla del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che accelera per la revocatotele dello smart working. «La decisione di Musumeci di far tornare tutti in ufficio, in controtendenza rispetto a quanto stabilito dal governo nazionale e dai protocolli sottoscritti con i sindacati, è gravissima — dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto, del Siad- Cisal — peraltro proprio nel momento in cui i contagi sembrano riprendere quota». Lunedì scorso, su La7, Musumeci ha ribadito che « la stragrande maggioranza dei dipendenti regionali non è motivata e non è coinvolta o non vuole lasciarsi coinvolgere» e che «è anche responsabilità dei dirigenti di servizio e dei dirigenti generali» , anche se la settimana scorsa la giunta regionale ha dato l’ok alla delibera che propone premi a pioggia.