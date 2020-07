L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione Coronavirus in Sicilia. I ricoverati per Covid in Sicilia sono raddoppiati negli ultimi dieci giorni e in terapia intensiva tornano i pazienti. Nell’isola suona un campanello d’allarme – scrive il quotidiano -, confermato anche dall’ormai noto Rt, l’indice che mostra quante persone contagia un infetto, che è passato, da una settimana all’altra, da 0,24 a 0,43. A preoccupare è soprattutto la provincia di Catania con due mini focolai, mentre dalla Regione fanno sapere che non ci sono turisti tra i nuovi positivi.