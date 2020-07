L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione Coronavirus a Palermo. Tutto come prima. Piazze piene fino all’alba senza l’ombra di una mascherina; musica a tutto volume; macchine e moto che invadono isole pedonali e marciapiedi. A Palermo la notte il distanziamento sociale esiste solo per i pub che all’interno devono far rispettare le regole e che alle 2 devono abbassare le saracinesche pena la multa e la chiusura di cinque giorni. L’amministrazione comunale corre ai ripari e annuncia che dal 3 agosto riparte la Ztl, sia diurna sia notturna. Ma i gestori di pub sono preoccupati: «Rispettiamo le regole ma attorno a noi è il caos».