L’edizione odierna di “Repubblica” parla della riapertura della Sicilia a partire dall’8 giugno. «L’ordinanza del presidente — è il ragionamento che si ascoltava ieri all’assessorato regionale alla Salute — scade il 7 giugno e questo ci consente di avere cinque giorni in più per valutare la situazione epidemiologica. Finora, del resto, le ordinanze sono partite sempre dopo il weekend». Alla Regione è ormai accantonata l’ipotesi della patente sanitaria: quando si ripartirà . scrive il quotidiano, per entrare sarà necessario registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it e tenere sotto controllo gli eventuali sintomi, ma niente test sierologici o tamponi.