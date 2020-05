L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle autorizzazioni richieste da Bar e Pub a Palermo. Le pratiche di suolo pubblico arretrate – scrive il quotidiano – sono più di cento. E sono quelle dell’era pre-Covid, mentre il Comune a differenza di altre grandi città non si è ancora adeguato al “Decreto rilancio” consentendo ai commercianti di poter ampliare gli spazi all’aperto per tavolini e sedie. «Il risultato è che in via La Lumia, per fare un esempio — dice Alfredo Zambito, presidente dell’associazione di categoria Feipe e proprietario del Berlin Cafè — su venti locali quindici sono ancora chiusi perché non hanno ottenuto il rinnovo della concessione e rischiano la multa per occupazione abusiva. E lo stesso accade in altre zone della città».