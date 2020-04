L’edizione odierna di Repubblica parla della sfida e-sport che si giocherà questa sera tra Savoia e Palermo. Un appuntamento – scrive il quotidiano- che negli ultimi giorni ha visto crescere l’attenzione dei tifosi: «Ciò che hanno fatto i due club – dice il vicepresidente della Lnd Giuseppe Caridi – è perfettamente in linea con la nostra idea di eSport. Mi auguro che questa esperienza possa aiutarci a raggiungere l’equilibrio tra calcio reale e virtuale, avvicinandoci il più possibile alla simbiosi». La sfida decisiva per la serie D dunque, per il momento si gioca alla Playstation.