Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, Antonio Nocerino, ex centrocampista di Palermo e Milan, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della sua diffusione in Florida: «Ora qui è tutto chiuso. Ci sono divieti, come in Italia. C’era stato lo spring break, festa molto lunga di 10 giorni in cui la gente si sposta e fa le vacanze. Ma essendo arrivato questo brutto momento, adesso è tutto fermo: le feste non ci sono state, la gente per fortuna non ha viaggiato. Sono quindici giorni che stiamo in casa. Noi siamo un grandissimo paese, abbiamo un popolo straordinario. In questo momento vedo tantissima unione, amore verso la nostra terra. A volte ci dimentichiamo quanto siamo fortunati a vivere in Italia, un popolo che ha un cuore enorme, che quando cade si rialza e si rimbocca le maniche. Siamo invidiati da tutto il mondo e spero che questo patriottismo, questo amore verso il paese e le persone, ci sia anche quando tutto sarà finito. Non dobbiamo unirci solo quando ci sono i problemi. Rappresentiamo tutti questo splendido paese. Come passo le mie giornate? Studio tantissimo, mi guardo un sacco di partite. Mi aggiorno e grazie all’Assoallenatori italiana ho dei video in cui parlano allenatori, fisioterapisti e preparatori che spiegano cose. Mi vedo di tutto: ragazzi giovani, Serie A ma anche campionati che prima non guardavo. Devo imparare. Ieri ho ascoltato la lezione di De Zerbi. Giuro, è un fenomeno. Concetti allucinanti, semplici ma quando te li fa vedere in partita sono veramente belli. Tanta roba, a me piace tanto e infatti quando tornerò in Italia, se avrò la possibilità, mi piacerebbe conoscerlo e vedere qualche allenamento. Se c’è qualcuno che mi piacerebbe allenare? Dybala. Rispecchia quello che ho detto prima: ha sempre il corpo ben orientato, è impressionante».