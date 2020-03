L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla possibilità di rimborso per gli abbonati del Palermo, in seguito alle disposizioni che potrebbero serrare le porte del “Barbera”. Le porte chiuse interessano solamente Palermo-Palmese del 29 marzo, la società rosanero ha iniziato a studiare il modo per rimborsare i 10.446 abbonati. Tutto però resta congelato fino all’ufficialità delle nuove date previste dal calendario. «Serve buon senso – ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia – non è facile rinviare le giornate di campionato, ma era il male minore, anche per garantire la regolarità dei tornei. È una situazione che non ha precedenti, è eccezionale. Qualunque cosa si faccia, si rischia di sbagliare. Ma non prendere decisioni è l’errore più grave da fare per chi ha delle responsabilità. E io in Lega Dilettanti mi sono preso questa responsabilità. Non vorrei vedere mai una partita a porte chiuse. A nessun livello. Meglio spostarla che negare agli spettatori la gioia di andare sugli spalti». La decisione di sospendere il campionato è stata presa perché non tutte le strutture delle società della serie D sono in grado di fare fronte all’emergenza. «Le società sono tenute ad effettuare i controlli – scrive la Lega dilettanti – considerato che l’iter richiede tempi tecnici particolari; vista l’imminenza delle gare programmate; la Lega dispone il rinvio di tutte le gare in programma a data da destinarsi».