L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul rinvio delle partite del girone I a causa dell’allarme Coronavirus. Oltre ai gironi fermati già da qualche giorno per cause strettamente legate al rischio contagio da coronavirus, la Lega dilettanti ha deciso di allargare il provvedimento a tutti i gironi, compreso quello I che mette insieme siciliane, calabresi e campane. Slitta quindi la trasferta dei rosa a Corigliano di domenica. Oggi verrà reso noto il nuovo calendario, con due possibilità: che i turni slittino per mantenere la stessa alternanza, oppure che l’intera giornata sia recuperata come un normale turno infrasettimanale. In questo caso, alla ripresa del torneo il 22 marzo, i rosanero giocherebbero subito lo scontro diretto contro il Savoia, ma a porte chiuse.