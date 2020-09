L’edizione odierna di “Repubblica” parla del nuovo bomber del Palermo che ancora non c’è. Alla fine la corda si è rotta e Simone Corazza ha firmato con l’Alessandria. Sfuma così uno degli obiettivi del Palermo per rinforzare l’attacco della squadra di Roberto Boscaglia.



Adesso l’obiettivo – scrive il quotidiano – è Stefano Pettinari del Trapani. Per la verità anche questa trattativa per certi versi sembra ricalcare quella non andata in porto con Corazza: il giocatore ha offerte da club di serie B che, come ha fatto l’Alessandria per Corazza, mettono sul piatto cifre che il Palermo ha scelto di non dare a un giocatore ritenuto sì importante, ma che andrà a completare un reparto in cui ci sono già altre punte con la prospettiva di effettuare rotazioni e fare acquisire valore all’investimento quadriennale fatto per Lorenzo Lucca.