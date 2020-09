L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione del Trapani. In questi giorni le società sportive del territorio che contattano il laboratorio di analisi, per organizzare i tamponi a cui sottoporre i giocatori ad inizio stagione, incassano sempre la stessa risposta: «Siamo disponibili – ripetono – ma dovete pagarci subito. Il Trapani calcio finora non ci ha pagato, e non possiamo correre il rischio che la storia si ripeta».

I granata – scrive il quotidiano – non hanno più nulla: per l’appunto, neanche i soldi per i tamponi, necessari per iniziare l’attività. Una situazione ai limiti del credibile, per una società professionistica che ha appena perso la serie B per 70 mila euro non pagati. E intanto slittano ancora gli allenamenti.