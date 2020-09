L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei consumi dei siciliani che dopo il lockdown stanno precipitando: è la lettura della crisi che si ricava dalle previsioni regionali 2020- 2021 appena pubblicate dalla Svimez, secondo la quale nel 2020 le famiglie siciliane vedranno il proprio reddito contrarsi del 3 per cento, ma ridurranno la propria spesa addirittura del 7,7.

«La gente — dice il direttore di Confesercenti, Michele Sorbera — risparmia perché ha paura. In una fase in cui non si sa cosa accadrà, si tende a risparmiare. Non ci sono certezze sul futuro. Proprio per questo bisogna tornare ad alimentare fiducia, pur ovviamente con tutte le precauzioni del caso».