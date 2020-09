L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle tante segnalazioni e richieste di intervento che arrivano a Palermo. Solo ieri – scrive il quotidiano – sos da Piazza Kalsa, piazza Santa Cristina a Borgo Nuovo, via Ruggerone da Palermo alla Noce, via Nina Siciliana. E ancora da via Marturano, via Don Orione ( all’altezza del linguistico Cassarà), via Spedalieri, via Cimbali. Ma anche da Sant’Erasmo, dall’Arenella e da Bonagia.



Il Comune in affanno tra rifiuti abbandonati, sacchi non raccolti — soprattutto in centro storico con i turni di differenziata in grave ritardo — mette in piedi un piano di mini- interventi per tentare di dare risposte alla città e assolda vigili in borghese per multare ripetutamente chi abbandona la spazzatura fuori dai contenitori o per strada. L’operazione immagine è partita dai portici di via Ruggero Settimo: il vice sindaco Fabio Giambrone, assessore al Decoro, aveva pensato a un’ordinanza per impedire che si dormisse per strada. Ma ha poi scelto una linea più soft. Il Comune ha scelto di tentare prima un approccio ravvicinato con i clochard che abitano in via Ruggero Settimo e insieme con la polizia municipale e con l’assessore alle Attività sociali Giuseppe Mattina li ha incontrati spiegando loro che non potevano accamparsi lì.