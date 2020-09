L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle condizioni di salute di Berlusconi, colpito dal Coronavirus.

Da giovedì a mezzanotte Silvio Berlusconi è al San Raffaele alle porte di Milano con un principio di polmonite bilaterale. Viene definito in una «situazione clinica tranquilla», ma al tempo stesso Zangrillo sottolinea che Berlusconi «è a rischio per età e patologie precedenti». «Il suo umore non è dei migliori e nemmeno il mio», aggiunge il professore. L’ex premier respira da solo, non è intubato, «ha parametri rassicuranti», Zangrillo si dice «ottimista, resterà qui qualche giorno».