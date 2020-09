L’edizione odierna di “Repubblica” parla del piano pandemico per il Covid 19 che non era «un travisamento giornalistico», come il ministero della Salute ha scritto il 20 agosto.

Per la precisione si chiama “Piano sanitario di organizzazione della risposta dell’Italia in caso di eventuale emergenza pandemica da Covid-19”. Un caso molto concreto. Quando viene approvato, a inizio marzo, l’epidemia già dilagava – scrive il qutodiano -: non era già più un’eventuale emergenza. Ma c’era un piano. Fatto in tre settimane. E se non lo conosciamo è perché venne deciso di “secretarlo”.