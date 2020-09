L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” parla degli svincolati di lusso. Tutti nomi che fanno gola in un’estate anomala, dove ogni club lavora d’ingegno con un budget limitato, ma anche potenziali jolly da inserire dopo il 5 ottobre a mercato chiuso – scrive il quotidiano -.

Bonaventura, che ha lasciato il Milan, è stato corteggiatissimo dal Benevento ma ha preso tempo per valutare la scelta giusta – prosegue il quotidiano -. Sull’altra sponda del Naviglio l’addio social malinconico lo ha dato Borja Valero all’Inter, avversario di Bonaventura in tanti derby del recente passato: lo spagnolo è prossimo a sciogliere le riserve sulla nuova casacca. Juric ha già fatto la sua proposta per dare fosforo ed esperienza al nuovo Verona. Mancherà la Milano calcistica all’argentino Lucas Biglia che aspetta notizie dal Torino di Giampaolo. Anche Bertolacci, con un passato rossonero, è al centro di una bagarre tra neopromosse ambiziose come Crotone e Spezia. Infine per Cigarini è calato il sipario sull’avventura al Cagliari di Giulini. Ora è tempo di ricominciare e lo farà dalla cabina di regia del Crotone. Stroppa gli ha già preparato un posto in squadra.

Il Genoa non ha lasciato scappare Destro, arrivato a gennaio dal Bologna e oggi libero ma solo formalmente. In realtà Preziosi ha deciso di confermarlo. A fare compagnia a Destro può finire Fabio Borini, reduce dalla positiva esperienza a Verona. Giampaolo Pazzini: la celebre esultanza può tornare di moda sempre in Liguria ma a La Spezia, dove Italiano sta valutando con attenzione la sua candidatura.