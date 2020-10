L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle lezioni scolastiche programmate nel pomeriggio.

A Roma i dirigenti hanno detto, a maggioranza: «Non ci sono bidelli per allungare le ore nel pomeriggio, troppe scuole non sono pronte a una Dad strutturale».





In alcune città, nessuno ha pianificato con il proprio Comune gli ingressi mattutini. Oggi Milano e Torino provano a recuperare: «Sarebbe stato utile conoscere gli orari migliori ad agosto», chiude Andrea Di Mario, preside del liceo Carducci di Milano, «ma siamo ancora in tempo per intervenire».