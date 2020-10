L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul coprifuoco in Lombardia. Attilio Fontana e i sindaci di tutti i comuni capoluogo chiedono lo stop di tutte le attività e degli spostamenti, esclusi casi eccezionali, dalle 23 alle 5 del mattino sull’intero territorio regionale.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiega: «Ho sentito Fontana e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: lavoreremo assieme in tal senso subito». E lo ha confermato il premier Conte, lasciando intendere quello che tutti nel governo danno per scontato: il lockdown della Lombardia non sarà l’unico. «La curva è obiettivamente preoccupante – ha detto Conte -Ci stiamo predisponendo per evitare il lockdown generalizzato, ma non possiamo escludere che se le misure non daranno effetti saremo costretti a tararle più efficacemente e arrivare a lockdown circoscritti».





La nuova ordinanza in Lombardia entrerà in vigore già dopodomani e durerà fino al 13 novembre.