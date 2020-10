L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla zona rossa di Sambuca di Sicilia. Resta invalicabile.

Gli insegnanti che all’alba arrivano al posto di blocco all’ingresso di Sambuca spiegano che devono andare al lavoro, ma non possono oltrepassare la transenna perché il loro caso non rientra in quelli contemplati dall’ordinanza di Musumeci.





Anche gli agricoltori cercano di lavorare, ma molti finiscono per tornare indietro perché le campagne sono fuori dal territorio di Sambuca.