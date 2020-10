L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul nodo palestre. Roberto Speranza, ministro della Salute, definisce l’ultimatum: protocollo pi stringente e rispetto delle norme, altrimenti si chiude.

Adesso, a countdown già iniziato, palestre e piscine si chiedono a quali altre regole dovrebbero adeguarsi per evitare la chiusura minacciata: «Insieme ai rappresentanti del settore studieremo ulteriori misure di sicurezza per una maggiore tranquillità di tutti e per scongiurare possibili chiusure», annuncia il ministro Vincenzo Spadafora.





Nessun altro protocollo allo studio. Dal ministero potrebbe partire una raffica di controlli, finora mai effettuati.

«Da quando le palestre sono state riaperte abbiamo fatto un monitoraggio su oltre mille impianti e l’insorgenza dei casi Covid è pari a 1 positivo su mille — dice Giampaolo Duregon, presidente dell’associazione nazionale Fitness e Sport — Si sanzioni chi non rispetta le regole, non si vada a chiudere un intero settore che conta 100.000 centri con un milione di lavoratori e 20 milioni di italiani che li frequentano».