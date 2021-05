L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Avellino e Palermo.

I rosa si giocheranno tutto in una notte. Basta un pareggio, mentre gli avversari sono costretti a vincere.





«L’Avellino è una squadra forte – dice il tecnico Filippi– è un club glorioso come il Palermo, non credo che si giocheranno la partita con un atteggiamento provocatorio, ma se anche dovesse accadere siamo pronti anche a questo. Abbiamo preparato la partita sotto tutti gli aspetti possibili. Non cadremo in eventuali tranelli. I ragazzi sono concentrati, attenti, allegri: abbiamo preparato la partita come è giusto che sia, daremo tutto per andare avanti».