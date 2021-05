L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Avellino e Palermo.

E’ come se la partita d’andata non fosse mai finita. Tutto è nato pochi attimi prima del fischio finale al “Barbera”, quando Illanes ha scagliato una pallonata sulla vetrata nella zona in cui stavano effettuando il riscaldamento i rosanero. Palazzi ha rimproverato l’avversario e l’assistente arbitrale si è messo in mezzo per riportare la calma.





Broh e Kanoute hanno provato a dare la mano all’allenatore dell’Avellino Piero Braglia che le ha evitate entrambe finendo per colpire con una spallata il senegalese. È intervenuto Accardi per difendere i compagni, ma è stato afferrato per la maglia all’altezza del petto da Baraye, espulso e squalificato per due giornate.