L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sulla questione legata alla nuova denominazione del Palermo. Infatti, l’assemblea dei soci, in programma oggi, ratificherà il nuovo nome della società rosanero. In particolare, la scelta è ricaduta su “Football Club Palermo”. Una scelta obbligata in vista dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, con l’addio al dilettantismo e l’approdo tra i professionisti.