L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sulla possibilità, emersa nelle ultime ore e a distanza di 14 anni, di vedere un altro finanziamento pubblico al calcio in città. Infatti, si torna a parlare nuovamente di una cospicua sponsorizzazione del Comune a favore dei rosanero. Tra fine anni Ottanta e l’inizio del nuovo decennio, toccò alla Provincia regionale di Palermo sponsorizzare le maglie rosanero per ben tre volte nell’arco di 10 anni. Dopo una pausa durata 2 anni, la sponsorizzazione con la Provincia fu rinnovata nella stagione di serie C1 1998- 99. Nel 2002, con l’avvento in città di Maurizio Zamparini, si ritroveranno ben due sponsor di un Ente pubblico campeggiare sul petto dei calciatori palermitani, anche il logo della regione Sicilia apparve per la prima volta sulle maglie indossate da capitan Di Donato e compagni, ma la partnership durò solo due stagioni. Dal 2006 in poi nessun ente pubblico ha più sponsorizzato il Palermo calcio.