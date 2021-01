L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla sfida fra Potenza e Palermo.

«Può succedere – spiega Boscaglia– che in periodi in cui le cose non vanno bene ci si prenda paura, ma questo non deve scalfire le nostre certezze su quello che sappiamo fare. Sento nell’aria chiacchiere inutili su cose che non esistono. Questa squadra è stata concepita per fare gioco, limitare le ripartenze degli avversari e sapere difendere anche in campo aperto. Dobbiamo essere pronti ad accettare l’uno contro uno negli ultimi quaranta metri e sapere fronteggiare ogni situazione. Altrimenti avremmo costruito una squadra con un’altra concezione di gioco. Dobbiamo ritrovare un equilibrio che avevamo già avuto per diverso tempo».





Al volto nuovo De Rose verranno affidate le chiavi dell’equilibrio che cerca a centrocampo. Con lui ci saranno Odjer e Luperini. In difesa Doda al posto dell’infortunato Accardi. Dovrebbe farcela Crivello, in mezzo torna Lancini con Somma. In attacco Lucca giocherà in mezzo con Kanoute e Valente.