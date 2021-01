L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura delle scuole a Palermo.

Tutti, ma non tutti subito. Dopodomani rientreranno certamente in classe gli alunni di seconda e terza media, dopo quindici giorni di didattica a distanza. Qualche giorno dopo, fra mercoledì e giovedì, rivedranno da vicino professori e compagni anche metà degli studenti degli istituti superiori siciliani.





Solo il 50 per cento dei ragazzi dei licei torneranno in aula. Presidi e docenti richiedono a gran voce tamponi rapidi per studenti e personale scolastico.