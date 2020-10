L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul ritorno del Palermo al “Barbera” dopo sette mesi e due giorni. La differenza più grande sarà l’assenza di pubblico. «Non ho ricevuto alcuna lettera – aveva inizialmente detto Musumeci – anzi mi informano che è stata ricevuta e protocollata, ma non ho avuto ancora il tempo di leggerla. Della questione ce ne occuperemo quanto prima insieme agli uffici e agli organi competenti con l’assessorato allo sport e alla sanità. Analizzeremo la questione per fornire una risposta tempestiva alla società. L’interesse primario di tutti è quello di garantire la sicurezza sanitaria» spiega Musumeci circa la richiesta del Palermo di riaprire lo stadio. Per il resto della formazione si contendono un posto da titolare a sinistra anche i terzini Crivello e Corrado, mentre sembra scontata la conferma davanti al portiere Pelagotti di Lancini e Marconi, così come quella di Odjer e Palazzi.