Giovanni Langella, ex allenatore della Fidelis Andria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TuttoC.com”, soffermandosi anche sul Palermo: «Il Palermo è partito subito male col Teramo e si è capito che la Serie C è molto diversa dalla D: i giocatori devono capire la nuova realtà al più presto per cercare di mettersi in riga. Con Boscaglia potranno anche puntare a vincere il campionato, ma inizialmente avranno di sicuro qualche difficoltà anche perché sono partiti in ritardo rispetto alle altre squadre».