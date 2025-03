Repubblica: “Rosa a Salerno, obiettivo rilancio. Ultima chiamata per Dionisi”

Tutto in 90 minuti. È questo il senso della sfida tra Salernitana e Palermo, in programma oggi alle 17.15 allo stadio Arechi: una gara che vale tantissimo per entrambe, tra chi cerca la salvezza e chi vuole rilanciarsi nella corsa playoff. Ma anche una partita che può decidere il futuro di un allenatore.

Come scrive Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i padroni di casa hanno l’occasione di portarsi a soli sei punti dal Palermo, mentre i rosanero – a un solo punto dalla zona playoff – devono dimostrare di poter cambiare marcia con Alessio Dionisi ancora in panchina. La fiducia della società è stata confermata dopo la sconfitta con la Cremonese, ma è evidente che nel calcio i risultati pesano, e quando mancano, l’allenatore è sempre il primo a rischiare.

Dionisi è convinto di poter incidere, ma ammette che la squadra fatica a trasferire in campo quanto provato in allenamento. E a complicare il quadro, oggi mancheranno tre pedine importanti: Verre (squalificato), solitamente regista del gioco; Di Francesco, ko in settimana dopo essere stato uno dei più brillanti nelle ultime gare; e Nikolaou, ancora ai box per un problema alla caviglia.

Il tecnico sembra intenzionato a confermare il modulo 3-4-2-1, con Lund che prenderà il posto di Di Francesco sulla fascia sinistra. Più incerta invece la scelta sulla trequarti dove, sempre secondo quanto riportato da Tripi su Repubblica, il ballottaggio è aperto tra Segre (più equilibrato e utile negli inserimenti), Vasic (offensivo ma discontinui), Insigne (proposto in quel ruolo in settimana) e, meno probabile, Ranocchia, che Dionisi continua a considerare più un centrocampista centrale.

Per il resto, la formazione sembra delineata: Brunori agirà alle spalle di Pohjanpalo; in mezzo Pierozzi, Blin e Gomes, mentre in difesa spazio al trio Baniya-Magnani-Ceccaroni, con Audero tra i pali. Tra i convocati anche il giovane Ettore Karol Nicolosi, difensore della Primavera.

Una partita che vale più di tre punti, in cui il Palermo si gioca un pezzo importante di stagione. E forse anche molto di più.