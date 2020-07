L’edizione odierna di “Repubblica”, parla della rivoluzione a Mondello. Dopo trenta anni di annunci e due di lavori, ieri, la strada che collega via Mondello con viale Galatea, è stata aperta.



«La pedonalizzazione si farà alla fine dell’estate dopo la sperimentazione del mese di agosto con la via Palinuro aperta – ha detto ieri il sindaco Leoluca Orlando in occasione dell’inaugurazione della strada – Dall’ 1 settembre stop alle auto a partire da Valdesi fino alla piazza o come seconda ipotesi dallo stabilimento del Charleston».