L’edizione odierna di “Repubblica” parla dell’ultima giornata di serie B, in programma questa sera. Il Trapani dovrà provare ad avere il punto più alto possibile, ma rimarrà con una carta coperta. All formazione granata – scrive il quotidiano -, non basterà sconfiggere il Crotone (già promosso in A), per agguantare un posto nei play- out ed evitare la retrocessione in serie C: dovrà, poi, attendere il giudizio del Collegio di Garanzia del Coni di giovedì prossimo, chiamato a decidere sulla penalizzazione di due punti, inflitta per il mancato pagamento della totalità degli stipendi entro il 16 marzo scorso.