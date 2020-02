L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul momento di Ricciardo. Metà stagione da trascinatore e l’altra metà fuori dalla luce dei riflettori. L’ultima volta che ha indossato la maglia rosa risale al 19 gennaio, mentre l’ultimo gol risale al 15 dicembre contro il Castrovillari. Fino alla fine del girone d’andata il suo cammino era in linea con le aspettative dei tifosi. L’errore dal dischetto contro il Troina, nell’ultima partita del girone d’andata il 22 dicembre, ha inceppato qualcosa nelle sicurezze del giocatore. Poi l’infortunio muscolare lo ha definitivamente fatto fuori: dopo tre giornate di prognosi, Ricciardo è tornato disponibile da due partite, ma fra precauzioni per il post infortunio e scelte tecniche, non ha giocato nemmeno un minuto. Il Palermo, però, ha bisogno anche dei suoi gol visto che rimane il capocannoniere della squadra con 9 reti, davanti a Sforzini che ha raggiunto quota 5.