Episodio di pessimo gusto quello che ha visto protagonista Raymond Domenech, ex ct della Francia che ha perso la finale del Mondiale 2006 contro l’Italia. In attesa di vedere la sfida di Champions League tra Lione e Juventus, l’ex selezionatore ha pubblicato sui social una sua foto con il viso coperto da una mascherina, scrivendo la battuta: “Pronto per vedere Lione-Juventus”. Inevitabilmente, il riferimento è all’Italia colpita dall’emergenza Coronavirus.