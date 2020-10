L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui dubbi attorno al mondo della scuola. Le Regioni non ascoltano i consigli del Governo e inviano gli studenti delle scuole superiori in lezione da remoto, come il governatore della Campania De Luca.

La ministra Azzolina non si arrende e chiede a Fontana «in Lombardia trovate soluzioni differenti » – che a De Luca. E con lei si ribellano alla Dad molti sindaci lombardi, innanzitutto Giuseppe Sala a Milano e Mattia Palazzi a Mantova. Fontana ha risposto: «La ministra impugni l’ordinanza se vuole».





Adesso il rischio è che i ragazzi debbano indossare la mascherina anche seduti nel rispettivo banco.