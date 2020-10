L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui dubbi attorno alla riforma dello sport.

Un colpo durissimo è arrivato dall’analisi del Testo unico di riforma che ha firmato mercoledì il capo del Dagl, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Ermanno De Francisco. Emergono delle perplessità. Il Dipartimento per lo sport finirebbe per divenire un “dicastero a sé”.





A giorni il Dagl dovrebbe comunicare al Dipartimento sport le modifiche al testo, anche se Spadafora, che su di sé sente addensarsi la pressione, prova a smontare gli attacchi: «Si vuol sollevare un polverone. Quelli del Dagl sono rilievi tecnici circoscritti, già sono stati affrontati e verranno risolti a giorni. Oggi ho formalizzato la richiesta di calendarizzare l’esame del provvedimento di riforma dello sport nel pre consiglio dei ministri del 29 ottobre».