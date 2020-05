L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’allargamento del Reddito di cittadinanza e sul Reddito di emergenza. Primo: il Rdc versione base allarga la platea alzando tutti i requisiti. Secondo: nasce il Rem, Reddito di emergenza per chi è escluso dal Rdc e dagli altri aiuti, molto simile al Rdc. Terzo: se hai un assegno di Rdc inferiore al Rem, puoi integrare col Rem a 400-800 euro. Quarto: se hai un assegno di Rdc inferiore ai 600 euro per gli autonomi puoi salire fin lì. Il Reddito di emergenza durerà 2 mesi e la ministra Catalfo ipotizza che andrà a 1 milione di famigli, assegno da 400 euro (single) a 800 euro (famiglia con figli). Costo stimato: 1,2 miliardi. Platea interessata: lavoratori atipici, stranieri (basta la residenza in Italia, senza il vincolo dei 10 anni richiesto dal Rdc), lavoratori del sommerso e tutti gli esclusi dal resto degli aiuti. Tre i requisiti: reddito del 2020 inferiore al Rem, in banca massimo 10 mila euro per il single e 20 mila per la famiglia, Isee inferiore a 15 mila euro (ma il 79% degli Isee è già sotto questa soglia, dati Inps sul 2018). I requisiti per fare domanda di Rdc si alzano: Isee da 9.360 a 10 mila euro, patrimonio immobiliare da 30 mila a 50 mila euro, soldi in banca da 6 mila a 8 mila euro.