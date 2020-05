L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla questione della cassa integrazione. «Semplificheremo la Cig nel prossimo decreto», assicura il premier Giuseppe Conte. In 9,1 milioni hanno richiesto, tramite le loro aziende, il sostegno per un massimo di 9 settimane nelle tre forme: Cig ordinaria, assegno ordinario, Cig in deroga. Le Regioni, a cui spetta il compito di decretare – cioè approvare le domande delle imprese per la Cig in deroga e girarle all’Inps, puntano il dito sulle lentezze dell’Istituto di previdenza. Il governo per il decreto Rilancio pensa invece a piccoli ritocchi, comprimendo i tempi. Se un’impresa riduce o sospende l’attività a maggio, entro il mese fa domanda di Cig in deroga alla Regione. Entro il 20 di giugno la Regione la gira all’Inps che ha 10 giorni di tempo per erogare i soldi.