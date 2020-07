L’edizione odierna di “Repubblica” riporta un’intervista realizzata all’ex ct della Nazionale Cesare Prandelli, che ha parlato della favola Atalanta.

La provinciale che va a giocarsi la Champions. «È la rivincita del calcio visionario, delle idee, della serietà, della capacità di gestione societaria, della competenza. Il messaggio va oltre il calcio. L’Atalanta può vincere la Champions: con la formula della Final Eight, in partita secca, può mettere in difficoltà tutte le squadre del mondo. Nell’anno terribile della pandemia sarebbe straordinario, irripetibile, meraviglioso».